В Киеве на главной елке страны, установленной на Софийской площади, шляпу, которая вызвала массу критики среди людей, заменили на традиционную звезду

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на KIEVMAP.

Так, в сети появились фото, на которых можно увидеть, что верхушку новогодней елки украшают большой звездой.

Известно, что высота звезды - целых четыре метра. Ее закрепили на дереве с помощью крана.

Также отмечается, что замена шляпы на звезду обошлась бюджету столицы в 75 тысяч гривен.

"Зазвездилась. На главную елку страны вместо пресловутой шляпы уже успели повесить классическую Вифлеемскую звезду, высота которой составила 4 метра. Традиции влетели городу в копеечку: на ее установку потратили 75 тысяч гривен. +75 к новогоднему настроению", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 13 декабря на Софийской площади демонтировали с елки шляпу, которую активно критиковали киевляне. Шляпа вызывала у людей разные ассоциации - от ведьм до Гарри Поттера. В любом случае, ничего новогоднего в этом атрибуте киевляне не увидели. Организаторы праздника на Софийской площади в Киеве отметили, что вместо него на верхушке в день открытия, на праздник Николая, засияет волшебная звезда.

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