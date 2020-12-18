Киян попереджають про закриття вестибюлю на одній із станцій метро столичного метрополітену

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу "Київського метрополітену".

Так, у Києві на станції метро "Героїв Дніпра" починаючи з завтрашнього дня, 19 грудня, не буде працювати вестибюль №1 через установки нових турнікетів. Поновити роботу вестибюлю обіцяють після 23 грудня.

У пресслужбі столичного метрополітену зазначили, що після завершення робіт пасажири зможуть розраховуватися за проїзд будь-якими електронними способами оплати. Зокрема, можна буде скористатись qr-квитком, Kyiv Smart Card, карткою киянина і безконтактною банківською карткою.

Також киянам нагадали, що нові турнікети вже працюють на станціях "Площа Льва Толстого" і "Сирець".

Раніше повідомлялось, що мер Києва Віталій Кличко дав роз'яснення з приводу того, як працюватиме громадський транспорт у столиці під час локдауну.

Зокрема, за словами Кличка, громадський транспорт в Києві продовжить свою роботу в звичному режимі, однак буде діяти "ліміт" на кількість пасажирів.

"Обмеження в наземному транспорті, в тому числі, в маршрутних таксі, будуть стосуватися кількості пасажирів. Їх можна перевозити в кількості місць для сидіння", - розповів він.

Нагадаємо, нові терміни тотального локдауну, глава МОЗ Степанов оголосив важливу дату

Як повідомляла Politeka, масочний режим вирішили посилити, озвучені нові правила