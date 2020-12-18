Киевлян предупреждают о закрытии вестибюля на одной из станций метро столичного метрополитена
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу "Киевского метрополитена".
Так, в Киеве на станции метро "Героев Днепра" начиная с завтрашнего дня, 19 декабря, не будет работать вестибюль №1 из-за установки новых турникетов. Возобновить работу вестибюля обещают после 23 декабря.
В пресс-службе столичного метрополитена отметили, что после завершения работ пассажиры смогут рассчитываться за проезд любыми электронными способами оплаты. В частности, можно будет воспользоваться qr-билетом, Kyiv Smart Card, картой киевлянина и бесконтактной банковской картой.
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Также киевлянам напомнили, что новые турникеты уже работают на станциях "Площадь Льва Толстого" и "Сырец".
Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко дал разъяснения по поводу того, как будет работать общественный транспорт в столице во время локдауна.
В частности, по словам Кличко, общественный транспорт в Киеве продолжит свою работу в привычном режиме, однако будет действовать "лимит" на количество пассажиров.
"Ограничения в наземном транспорте, в том числе, в маршрутных такси, будут касаться количества пассажиров. Их можно перевозить в количестве мест для сидения", - рассказал он.
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