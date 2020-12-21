За добу - ще 10 летальних випадків

Динаміка коронавірусу у Києві протягом останньої доби пішла на спад - підтверджено майже на сто випадків зараження менше, ніж у попередній день

Про це повідомляє Politeka з посиланям на пресслужбу мера столиці Віталія Кличка.

Так, у Києві за минулу добу виявили 673 хворих на коронавірус.

Від ускладнень, викликаних ковідом, за добу в столиці померли 10 людей. Усього за період пандемії в столиці було підтверджено 1723 летальних випадків від вірусу.

Протягом всього часу пандемії підтверджених випадків захворювання вже налічується 101 123.

За добу в Києві захворіли 402 жінки, 247 чоловіків і 24 дитини.

Також вірус підтвердився у 21 медика.

За словами Кличка, за добу 47 пацієнтів доставили до лікарні. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Також відомо, що одужали за добу 564 людини. Усього коронавірус подолали 32 739 мешканців столиці.

"Лідером" за кількістю нових підтверджених випадків коронавірусу став Дарницький район столиці (210), у Дніпровському районі підтвердили 141 новий випадок, а в Деснянському – 70 випадків.

При цьому, за словами Кличка, не зменшується суттєво кількість хворих, які потребують госпіталізації, та пацієнтів, що перебувають у важкому стані. Станом на сьогодні на стаціонарі лікуються 1996 хворих, 1061 пацієнт - у важкому стані.

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