За сутки - еще 10 летальных случаев

Динамика коронавируса в Киеве в течение последних суток пошла на спад - подтверждено почти на сто случаев заражения меньше, чем в предыдущий день

Об этом сообщает Politeka со ссылками на пресс-службу мэра столицы Виталия Кличко.

Так, в Киеве за минувшие сутки выявили 673 больных коронавирусом.

От осложнений, вызванных ковидом, за сутки в столице умерли 10 человек. Всего за период пандемии в столице было подтверждено 1723 летальных случаев от вируса.

В течение всего времени пандемии подтвержденных случаев заболевания уже насчитывается 101 123.

За сутки в Киеве заболели 402 женщины, 247 мужчин и 24 ребенка.

Также вирус подтвердился у 21 медика.

По словам Кличко, за сутки 47 пациентов доставили в больницу. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Также известно, что выздоровели за сутки 564 человека. Всего коронавирус преодолели 32 739 жителей столицы.

"Лидером" по количеству новых подтвержденных случаев коронавируса стал Дарницкий район столицы (210), в Днепровском районе подтвердили 141 новый случай, а в Деснянском – 70 случаев.

При этом, по словам Кличко, в столице наблюдается достаточно напряженная ситуация с пациентами с ковидом, которые находятся на стационаре. Так, не уменьшается существенно количество больных, нуждающихся в госпитализации, и пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. По состоянию на сегодня на стационаре лечатся 1996 больных, 1061 пациент - в тяжелом состоянии.

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