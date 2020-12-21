У Києві пацієнт скоїв напад на лікарів шкидкої допомоги, в результаті чого постраждали дві жінки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва".

Так, у Києві було скоєно черговий напад на бригаду ЕМД.

Інцидент стався вчора увечері, 20 грудня. В результаті нападу постраждали дві жінки: 24-річна фельдшер і 63-річна медсестра.

Відомо, що пацієнт з підозрою на алкогольне сп’яніння у стані агресії побив жінок - він силою виштовхав фельдшера з машини та штовхнув медсестру. В результаті перша отримала закритий перелом лівої гомілки зі зміщенням , друга - закриту травму лівого колінного суглоба. Жінки були госпіталізовані до травматологічного відділення. Перед тим постраждалі викликали поліцейський наряд, за даним фактом складено відповідні акти. Є заяви постраждалих і зареєстровано факт нападу.

"Що буде далі? Це риторичне запитання, бо ще жодного разу нападники не понесли відповідальності за свої агресивні дії до медиків під час виконання ними службових обов’язків. Існуюче законодавство не дає можливості це зробити", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі київського "Центру екстреної медичної допомоги" наголосили, що така безкарність лише провокує нові випадки агресії.

"А нічого не буде, найдуть формулювання", "А нічого не буде. Навіть якщо заяви написані. По своєму досвіду знаю. Не раз", "А нічого не буде, поліції, яка б нас захистила, немає", - пишуть в коментарях.

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