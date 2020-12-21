В Киеве пациент совершил нападение на врачей скорой помощи, в результате чего пострадали две женщины

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева".

Так, в Киеве было совершено очередное нападение на бригаду ЭМП.

Инцидент произошел вчера вечером, 20 декабря. В результате нападения пострадали две женщины: 24-летняя фельдшер и 63-летняя медсестра.

Известно, что пациент, который скорее всего был пьян, в приступе агрессии избил женщин - он силой вытолкал фельдшера из машины, атакже толкнул медсестру. В результате первая получила закрытый перелом левой голени со смещением, вторая - закрытую травму левого коленного сустава. Обе женщины были госпитализированы в травматологическое отделение. Пострадавшие вызвали полицю, и по данному факту были составлены акты. Медики написали заявления о нападении.

При этом в пресс-службе киевского "Центра экстренной медицинской помощи" отметили, что подобные случаи, к сожалению, для столицы являются вполне привычными. При этом неадекватные пациенты никогда не несут ответственности за свои действия, так как это противоречит действующему законодательству. Тем временем такая безнаказанность лишь провоцирует новые случаи агрессии.

"А ничего не будет, найдут формулировку", "А ничего не будет. Даже если заявления написаны. По своему опыту знаю. Не раз", "Ничего не будет, полиции, которая нас защитила, нет", - пишут в комментариях .

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