У Києві на Софійській площі після займання декорацій біля новорічної ялинки виникла нова небезпека

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у мережі з'явились фото, на яких можна побачити оголені дроти та розетку, яка просто висить над будиночком, де продають напої.

"Йшов другий день після загорання ілюмінацій на головній ялинці, але, схоже, що питання якості та безпеки електрообладнання залишається відкритим. Глінтвейн продавати - дорожче за безпеку", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих фото можна побачити, що у столиці не надто переймались щодо безпеки людей, які перебувають поблизу з електрообладнанням на Софійській площі.

Раніше повідомлялось, що 19 грудня, в День Святого Миколая, коли у Києві "запалили" головну ялинку країни, з новорічним деревом сталася біда, через що ледь не постраждали люди.

Так, прямо над головами людей, які зібралися подивитися за тим, як будуть запалювати головну ялинку країни, раптово почався салют. Це спровокувало загоряння одного з декоративних бантів.

Полум'я почало швидко поширюватися, проте його загасили через хвилину з найближчого будиночка з глінтвейном. В процесі гасіння відірвалася одна гірлянда.

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