В Киеве на Софийской площади после возгорания декораций возле новогодней елки возникла новая опасность

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в сети появились фото, на которых можно увидеть оголенные провода и розетку, которая просто висит над домиком, где продают напитки.

"Шел второй день после возгорания иллюминации на главной елке, но, похоже, что вопрос качества и безопасности электрооборудования остается открытым. Глинтвейн продавать - дороже безопасности", - говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что в столице не слишком переживали о безопасности людей, которые находятся вблизи с электрооборудованием на Софийской площади.

Ранее сообщалось, что 19 декабря, в День Святого Николая, когда в Киеве "зажгли" главную елку страны, с новогодним деревом произошла беда, из-за чего едва не пострадали люди.

Так, прямо над головами людей, которые собрались посмотреть за тем, как будут зажигать главную елку страны, внезапно начался салют. Это спровоцировало возгорание одного из декоративных бантов.

Пламя начало быстро распространяться, однако его потушили через минуту из ближайшего домика с глинтвейном. В процессе тушения оторвалась одна гирлянда.

Напомним, "Традиции влетели в копеечку": сколько стоила Киеву замена шляпы на звезду на главной елке страны.