Киянам нагадали про нові заборони, які діють в рамках карантину починаючи із суботи, 19 грудня

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КМДА.

Так, у столиці з 19 грудня діє низка додаткових карантинних обмежень, запроваджених українським урядом.

Зокрема, з 19 грудня у столиці заборонено:

проводити у закладах освіти масові заходи (будь-які вистави, свята та концерти), залучаючи до них дітей з більш ніж однієї групи/класу за присутності відвідувачів;

проводити в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкові заходи, бенкети, майстер-класи та будь-які публічні події;

приймати відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях і т.д., якщо в залах на 10 квадратний метр приходиться більше однієї особи;

працювати закладам громадського харчування в період з 11 вечора до 7 години ранку (виняток - доставка замовлень на винос), проведення розрахункових операцій має припинятись після 10 години вечора, а в новорічну ніч кафе і ресторанам можна працювати до 01.00;

проводити релігійні заходи у приміщеннях за умови присутності більше однієї особи на 5 квадратних метрів, а на відкритому повітрі - за умови недотримання дистанції 1,5 м між присутніми.

Вже через декілька тижнів, з 8 січня у столиці будуть нові заборони на наступне:

роботу кафе, ресторанів, барів;

роботу кінотеатрів, театрів;

роботу фітнес-клубів, спортзалів і басейнів;

роботу ТРЦ (буде дозволятись лише торгівля продуктами харчування, ліками, ветеринарними препаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією);

торгівлю непродовольчими товарами;

проведення розважальних, спортивних чи культурних масових заходів.

Також всі заклади освіти, за винятком дитсадків, перебуватимуть на канікулах.

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