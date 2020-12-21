Киевлянам напомнили о новых запретах, которые действуют в рамках карантина начиная с субботы, 19 декабря

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу КГГА.

Так, в столице с 19 декабря действует ряд дополнительных карантинных ограничений, введенных украинским правительством.

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В частности, с 19 декабря в столице запрещено:

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  • проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (любые спектакли, праздники и концерты), привлекая к ним детей из более чем одной группы/класса в присутствии посетителей;
  • проводить в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничные мероприятия, банкеты, мастер-классы и любые публичные события;
  • принимать посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах на 10 квадратный метр приходится больше одного человека;
  • работать заведениям общественного питания в период с 11 вечера до 7 часов утра (исключение - доставка заказов на вынос), проведение расчетных операций должно прекращаться после 10 часов вечера, а в новогоднюю ночь кафе и ресторанам можно работать до 01.00;
  • проводить религиозные мероприятия в помещениях при условии присутствия более одного человека на 5 квадратных метров, а на открытом воздухе - при условии несоблюдения дистанции 1,5 м между присутствующими.

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Уже через несколько недель, с 8 января в столице будут новые запреты на следующее:

  • работу кафе, ресторанов, баров;
  • работу кинотеатров, театров;
  • работу фитнес-клубов, спортзалов и бассейнов;
  • работу ТРЦ (будет разрешаться только торговля продуктами питания, лекарствами, ветеринарными препаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией);
  • торговлю непродовольственными товарами;
  • проведение развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

Также все учебные заведения, за исключением детсадов, будут находиться на каникулах.

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