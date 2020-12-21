Киевлянам напомнили о новых запретах, которые действуют в рамках карантина начиная с субботы, 19 декабря
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу КГГА.
Так, в столице с 19 декабря действует ряд дополнительных карантинных ограничений, введенных украинским правительством.
В частности, с 19 декабря в столице запрещено:
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- проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (любые спектакли, праздники и концерты), привлекая к ним детей из более чем одной группы/класса в присутствии посетителей;
- проводить в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничные мероприятия, банкеты, мастер-классы и любые публичные события;
- принимать посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах на 10 квадратный метр приходится больше одного человека;
- работать заведениям общественного питания в период с 11 вечера до 7 часов утра (исключение - доставка заказов на вынос), проведение расчетных операций должно прекращаться после 10 часов вечера, а в новогоднюю ночь кафе и ресторанам можно работать до 01.00;
- проводить религиозные мероприятия в помещениях при условии присутствия более одного человека на 5 квадратных метров, а на открытом воздухе - при условии несоблюдения дистанции 1,5 м между присутствующими.
Уже через несколько недель, с 8 января в столице будут новые запреты на следующее:
- работу кафе, ресторанов, баров;
- работу кинотеатров, театров;
- работу фитнес-клубов, спортзалов и бассейнов;
- работу ТРЦ (будет разрешаться только торговля продуктами питания, лекарствами, ветеринарными препаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией);
- торговлю непродовольственными товарами;
- проведение развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.
Также все учебные заведения, за исключением детсадов, будут находиться на каникулах.
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