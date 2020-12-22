У Києві закриють всі новорічні ярмарки через те, що люди не дотримуються карантинних обмежень
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Сьогодні".
Так, глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан в коментарі українським журналістам розповів, що співробітників Держпродспоживслужби столиці обурили натовпи людей, які збираються на новорічних локаціях у Києві. Працівники були шоковані безпечністю громадян і безвідповідальностю з боку організаторів святкових локацій.
На тлі цього в Києві мають намір посилювати контроль за всіма заходами на новорічні свята - зокрема, за ярмарками. За словами Рубана, консультації не дали жодних результатів, тому тепер ярмарки будуть закриватись, а їхні організатори - притягуватись до відповідальності.
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"Ми спостерігали масове скупчення людей, недотримання безпечної дистанції, маскового режиму і елементарних протиепідемічних заходів. Тому консультації закінчилися. Тепер подібні ярмарки просто будуть закриватися, а їхні організатори будуть притягуватись до кримінальної відповідальності", – сказав він.
Закривати планують усі новорічні локації, де не дотримуються правил карантину.
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