В Киеве закроют все новогодние ярмарки из-за того, что люди не соблюдают карантинных ограничений
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Сегодня".
Да, глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии украинским журналистам рассказал, что сотрудников Госпродпотребслужбы столицы возмутили толпы людей, которые собираются на новогодних локациях в Киеве. Работники были шокированы беспечностью граждан и безответственностью со стороны организаторов праздничных локаций.
На фоне этого в Киеве намерены усиливать контроль за всеми мероприятиями на новогодние праздники - в частности, за ярмарками. По словам Рубана, консультации не дали никаких результатов, поэтому теперь ярмарки будут закрываться, а их организаторы - привлекаться к ответственности.
Горе у Кристины Орбакайте, появилось последнее фото перед трагедией: "Спасибо, мой ангел"
Вирус забрал жизнь легенды советского кинематографа: подробности трагедии
Лютые морозы до -14 и снег несутся на Украину, даты погодного удара: "До конца этой недели..."
"Хотела развернуться назад": масштабное ДТП произошло на одесской трассе, кадры трагедии
"Мы наблюдали массовое скопление людей, несоблюдение безопасной дистанции, маскового режима и элементарных противоэпидемических мероприятий. Поэтому консультации закончились. Теперь подобные ярмарки просто будут закрываться, а их организаторы будут привлекаться к уголовной ответственности", – сказал он.
Закрывать планируют все новогодние локации, где не соблюдаются правила карантина.
Напомним, "Традиции влетели в копеечку": сколько стоила Киеву замена шляпы на звезду на главной елке страны.