В Киеве закроют все новогодние ярмарки из-за того, что люди не соблюдают карантинных ограничений

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Сегодня".

Да, глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии украинским журналистам рассказал, что сотрудников Госпродпотребслужбы столицы возмутили толпы людей, которые собираются на новогодних локациях в Киеве. Работники были шокированы беспечностью граждан и безответственностью со стороны организаторов праздничных локаций.

На фоне этого в Киеве намерены усиливать контроль за всеми мероприятиями на новогодние праздники - в частности, за ярмарками. По словам Рубана, консультации не дали никаких результатов, поэтому теперь ярмарки будут закрываться, а их организаторы - привлекаться к ответственности.

"Мы наблюдали массовое скопление людей, несоблюдение безопасной дистанции, маскового режима и элементарных противоэпидемических мероприятий. Поэтому консультации закончились. Теперь подобные ярмарки просто будут закрываться, а их организаторы будут привлекаться к уголовной ответственности", – сказал он.

Закрывать планируют все новогодние локации, где не соблюдаются правила карантина.

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