У Києві підтвердилось 1159 нових випадків захворювання на коронавірус
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КМДА.
Так, за минулу добу, 21 грудня, у Києві підтвердилось ще 1159 випадків зараження коронавірусом. Також зазначається, що протягом доби було підтверджено 26 летальних випадків.
"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 232, у Дніпровському – 201. Та в Солом‘янському районі – 140 випадків. До лікарень столиці госпіталізували 121 пацієнта", - йдеться в повідомленні КМДА.
Загалом підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 102 282. Коронавірус подолав 33 981 мешканець столиці. Усього коронавірус забрав життя 1749 киян.
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Раніше повідомлялось, що вже через декілька тижнів, з 8 січня у столиці будуть нові заборони на наступне:
- роботу кафе, ресторанів, барів;
- роботу кінотеатрів, театрів;
- роботу фітнес-клубів, спортзалів і басейнів;
- роботу ТРЦ (буде дозволятись лише торгівля продуктами харчування, ліками, ветеринарними препаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією);
- торгівлю непродовольчими товарами;
- проведення розважальних, спортивних чи культурних масових заходів.
Також всі заклади освіти, за винятком дитсадків, перебуватимуть на канікулах.
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