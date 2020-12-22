Динаміка не йде на спад

У Києві підтвердилось 1159 нових випадків захворювання на коронавірус

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КМДА.

Так, за минулу добу, 21 грудня, у Києві підтвердилось ще 1159 випадків зараження коронавірусом. Також зазначається, що протягом доби було підтверджено 26 летальних випадків.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 232, у Дніпровському – 201. Та в Солом‘янському районі – 140 випадків. До лікарень столиці госпіталізували 121 пацієнта", - йдеться в повідомленні КМДА.

Загалом підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 102 282. Коронавірус подолав 33 981 мешканець столиці. Усього коронавірус забрав життя 1749 киян.

Раніше повідомлялось, що вже через декілька тижнів, з 8 січня у столиці будуть нові заборони на наступне:

роботу кафе, ресторанів, барів;

роботу кінотеатрів, театрів;

роботу фітнес-клубів, спортзалів і басейнів;

роботу ТРЦ (буде дозволятись лише торгівля продуктами харчування, ліками, ветеринарними препаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією);

торгівлю непродовольчими товарами;

проведення розважальних, спортивних чи культурних масових заходів.

Також всі заклади освіти, за винятком дитсадків, перебуватимуть на канікулах.

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