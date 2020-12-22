В Киеве подтвердилось 1159 новых случаев заболевания коронавирусом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу КГГА.
Так, за минувшие сутки, 21 декабря, в Киеве подтвердилось еще 1159 случаев заражения коронавирусом. Также отмечается, что в течение суток было подтверждено 26 летальных случаев.
"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 232, в Днепровском – 201. И в Соломенском районе – 140 случаев. В больницы столицы госпитализировали 121 пациента", - говорится в сообщении КГГА.
В общем подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в Киеве уже 102 282. Коронавирус преодолел 33 981 житель столицы. Всего коронавирус унес жизни 1749 киевлян.
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Ранее сообщалось, что вже через несколько недель, с 8 января в столице будут новые запреты на следующее:
- работу кафе, ресторанов, баров;
- работу кинотеатров, театров;
- работу фитнес-клубов, спортзалов и бассейнов;
- работу ТРЦ (будет разрешаться только торговля продуктами питания, лекарствами, ветеринарными препаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией);
- торговлю непродовольственными товарами;
- проведение развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.
Также все учебные заведения, за исключением детсадов, будут находиться на каникулах.
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