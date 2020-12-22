Динамика не идет на спад

В Киеве подтвердилось 1159 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу КГГА.

Так, за минувшие сутки, 21 декабря, в Киеве подтвердилось еще 1159 случаев заражения коронавирусом. Также отмечается, что в течение суток было подтверждено 26 летальных случаев.

"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 232, в Днепровском – 201. И в Соломенском районе – 140 случаев. В больницы столицы госпитализировали 121 пациента", - говорится в сообщении КГГА.

В общем подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в Киеве уже 102 282. Коронавирус преодолел 33 981 житель столицы. Всего коронавирус унес жизни 1749 киевлян.

Ранее сообщалось, что вже через несколько недель, с 8 января в столице будут новые запреты на следующее:

работу кафе, ресторанов, баров;

работу кинотеатров, театров;

работу фитнес-клубов, спортзалов и бассейнов;

работу ТРЦ (будет разрешаться только торговля продуктами питания, лекарствами, ветеринарными препаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией);

торговлю непродовольственными товарами;

проведение развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

Также все учебные заведения, за исключением детсадов, будут находиться на каникулах.

Напомним, новые сроки тотального локдауна, глава Минздрава Степанов объявил важную дату