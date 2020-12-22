У Києві на Оболонській набережній працюють поліцейські та водолази

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

У мережі нагадали, що 9 місяців тому на тій самій набережній були знайдено останки тіла людини.

"Київ. На Оболонській набережній через 9 місяців після того, як знайшли частини тіла чоловіка, знову поліція, експерти і водолази", - йдеться в повідомленні.

При цьому поки що немає інформації про те, з чим пов'язана активність правоохоронців і рятувальників у цій місцевості.

"Може, інші частини тіла знайшли, а може щось нове", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому фото можна побачити, що місцевість, на території якої працюють експерти, огородили стрічкою.

Раніше повідомлялось, що 7 грудня столичні рятувальника отримали повідомлення про те, що у Деснянському районі Києва на вул. Миколи Закревського, 95Б знаходиться замерзле в товщі криги тіло людини.

На місце виклику виїхало водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що тіло чоловіка знаходилось на відстані 10 метрів від берега. Надалі тіло було передане павоохоронцям для з'ясування обставин загибелі людини.

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