В Киеве на Оболонской набережной работают полицейские и водолазы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

В Сети напомнили, что 9 месяцев назад на той же набережной были найдены останки тела человека.

"Киев. На Оболонской набережной через 9 месяцев после того, как нашли части тела мужчины, снова полиция, эксперты и водолазы", - говорится в сообщении.

При этом пока нет информации о том, с чем связана активность правоохранителей и спасателей в этой местности.

"Может, другие части тела нашли, а может что-то новое", - говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что местность, на территории которой работают эксперты, огородили лентой.

Ранее сообщалось, что 7 декабря столичные спасателя получили сообщение о том, что в Деснянском районе Киева на ул. Николая Закревского, 95Б находится замерзшее в толще льда тело человека.

На место вызова выехало водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что тело мужчины находилось на расстоянии 10 метров от берега. В дальнейшем тело было передано павоохранителям для выяснения обстоятельств гибели человека.

Напомним, юный военнослужащий свел счеты с жизнью в центре Киева возле университета.

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