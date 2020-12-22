У Києві сталася трагедія - чоловік потонув у ванній

Як передає Politeka, про це повідомляє "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" на сторінці в соцмережі.

Відомо, що трагедія сталася напередодні в Дніпровському районі столиці.

"У Дніпровському районі 46-річний чоловік потонув у ванній. Це сталося вчора (21 грудня - ред.) Пізно ввечері. Обставини на момент прибуття бригади ЕМП - невідомі. Виклик надійшов з поліції", - розповіли в Центрі.

Також повідомляється, що протягом минулої доби, 21 грудня, Центральна диспетчерська служба "103" зареєструвала 1 871 звернення громадян. У режимі екстрених виконано 1 336 викликів.

Раніше повідомлялось, що декілька тижнів тому, 7 грудня, столичні рятувальника отримали повідомлення про те, що у Деснянському районі Києва на вул. Миколи Закревського, 95Б знаходиться замерзле в товщі криги тіло людини.

На місце виклику виїхало водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що тіло чоловіка знаходилось на відстані 10 метрів від берега. Надалі тіло було передане павоохоронцям для з'ясування обставин загибелі людини.

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