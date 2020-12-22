В Киеве произошла трагедия - мужчина утонул в ванной
Как передает Politeka, об этом сообщает "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" на странице в соцсети.
Известно, что трагедия произошла накануне в Днепровском районе столицы.
"В Днепровском районе 46-летний мужчина утонул в ванной. Это произошло вчера (21 декабря - ред.) поздно вечером. Обстоятельства на момент прибытия бригады ЭМП - неизвестны. Вызов поступил из полиции", - рассказали в центре.
Также сообщается, что в течение минувших суток, 21 декабря, Центральная диспетчерская служба "103" зарегистрировала 1 871 обращение граждан. В режиме экстренных выполнено 1 336 вызовов.
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Ранее сообщалось, что несколько недель назад, 7 декабря, столичные спасателя получили сообщение о том, что в Деснянском районе Киева на ул. Николая Закревского, 95Б находится замерзшее в толще льда тело человека.
На место вызова выехало водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что тело мужчины находилось на расстоянии 10 метров от берега. В дальнейшем тело было передано павоохранителям для выяснения обстоятельств гибели человека.
Напомним, юный военнослужащий свел счеты с жизнью в центре Киева возле университета.
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