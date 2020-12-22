У Києві безпритульний інвалід помер прямо на вулиці
Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.
Відомо, що трагедія сталася на Воскресенці. Також зазначається, що чоловікові просто нікому було допомогти - люди проходили повз нього. Більш того, він пролежав на вулиці без ознак життя тривалий час - люди ніяк не реагували на безпритульного.
"Трагічна НП в Києві: на Воскресенці під будинком помер бездомний інвалід. Допомогти не було кому - люди гидливо проходили повз. Лише коли лежав довго вже без ознак життя, вирішили подивитися заради інтересу... Шкода... Життя в 2020 році нічого не варто", - йдеться в повідомленні.
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На опублікованих кадрах з місця трагедії можна побачити тіло чоловіка, накрите ковдрою, та катафалк, який прибув на виклик.
Раніше повідомлялось, що 21 грудня у Києві сталася трагедія - 46-річний чоловік потонув у ванній. Відомо, що трагедія сталася напередодні в Дніпровському районі столиці.
"У Дніпровському районі 46-річний чоловік потонув у ванній. Це сталося вчора (21 грудня - ред.) Пізно ввечері. Обставини на момент прибуття бригади ЕМП - невідомі. Виклик надійшов з поліції", - розповіли медики.
Також відомо, що 21 грудня у Києві з вікна випала 61-річна і робилась насмерть.
Нагадаємо, юний військовослужбовець звів рахунки з життям у центрі Києва біля університету.
Як повідомляла Politeka, на Одещині вчителька зробила фатальний крок, кадри трагедії.
Також Politeka писала, що у Харкові з вікна випала жінка, злетілася поліція.