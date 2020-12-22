В Киеве бездомный инвалид умер прямо на улице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Известно, что трагедия произошла на Воскресенке. Также отмечается, что мужчине просто некому было помочь - люди проходили мимо него. Более того, он пролежал на улице без признаков жизни длительное время - люди никак не реагировали на бездомного.

"Трагическое ЧП в Киеве: на Воскресенке под домом умер бездомный инвалид. Помочь было некому - люди брезгливо проходили мимо. Лишь когда лежал долго уже без признаков жизни, решили посмотреть ради интереса... Жаль... Жизнь в 2020 году ничего не стоит", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах с места трагедии можно увидеть тело мужчины, накрытое одеялом, и катафалк, прибывший на вызов.

Ранее сообщалось, что 21 декабря в Киеве произошла трагедия - 46-летний мужчина утонул в ванной. Известно, что трагедия произошла накануне в Днепровском районе столицы.

"В Днепровском районе 46-летний мужчина утонул в ванной. Это произошло вчера (21 декабря - ред.) поздно вечером. Обстоятельства на момент прибытия бригады ЭМП-неизвестны. Вызов поступил из полиции", - рассказали медики.

Также известно, что 21 декабря в Киеве из окна выпала 61-летняя и делалась насмерть.

Напомним, юный военнослужащий свел счеты с жизнью в центре Киева возле университета.

Как сообщала Politeka, в Одесской области учительница сделала роковой шаг, кадры трагедии.

Также Politeka писала, что в Харькове из окна выпала женщина, слетелась полиция.