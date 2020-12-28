У Києві горезвісний капелюх, який початково прикрашав верхівку головної ялинки країни на Софійській площі, повернули

Як передає Politeka, про це повідомила керівник департаменту культури КМДА Діана Попова на своїй сторінці в Facebook.

Так, за її словами, капелюх, що прикрашав головну ялинку України, тепер встановили в якості арт-об'єкта на Софійській площі в Києві. До інсталяції вже вишикувалася велика черга з бажаючих зробити фото.

"Довжелезна черга стоїть до найкращого символічного місця, де можна загадати бажання під чарівним капелюхом. Символічне фото під найочікуванішим арт-об'єктом сезону можна зробити біля головної ялинки країни",, - написала вона.

Як відомо, в цьому році головна ялинка країни могла мати дещо незвичний вигляд - замість традиційної зірки верхівку мав прикрашати капелюх. Однак українці дуже бурхливо відреагували на таку іновацію, тому капелюха зняли, а на його місце поставили звичну всім зірку.

Раніше повідомлялось, що в Києві новорічні локації будуть працювати до середини січня, однак лише за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів. Зокрема, люди мають дотримуватись дистанції та носити маски.

Нагадаємо, "Традиції влетіли в копієчку": скільки коштувала Києву заміна капелюха на зірку на головній ялинці країни.