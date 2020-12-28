В Киеве пресловутую шляпу, которая изначально украшала верхушку главной елки страны на Софийской площади, вернули

Как передает Politeka, об этом сообщила руководитель департамента культуры КГГА Диана Попова на своей странице в Facebook.

Так, по ее словам, шляпу, которая украшала главную елку Украины, теперь установили в качестве арт-объекта на Софийской площади в Киеве. К инсталляции уже выстроилась большая очередь из желающих сделать фото.

"Длиннющая очередь стоит до самого лучшего символического места, где можно загадать желание под волшебной шляпой. Символическое фото под самым ожидаемым арт-объектом сезона можно сделать возле главной елки страны", - написала она.

Как известно, в этом году главная елка страны могла иметь несколько необычный вид - вместо традиционной звезды верхушку должна была украшать шляпа. Однако украинцы очень бурно отреагировали на такую инновацию, поэтому шляпу сняли, а на его место поставили привычную всем звезду.

Ранее сообщалось, что в Киеве новогодние локации будут работать до середины января, однако лишь при условии соблюдения всех противоэпидемических мер. В частности, люди должны соблюдать дистанцию и носить маски.

Напомним, "Традиции влетели в копеечку": сколько стоила Киеву замена шляпы на звезду на главной елке страны.