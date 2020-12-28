Киян попереджають про складні погодні умови у столиці - очікується сильний вітер, а на дорогах буде ожеледиця

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

Так, у Києві в понеділок, 28 грудня, на дорогах очікується ожеледиця, а пориви вітру сягнуть близько 15-20 метрів в секунду.

Зазначається, що зранку, близько 07.00, в деяких районах столиці були опади у вигляді дощу. Температура повітря у столиці мінусова - близько 1 градусу нижче нуля.

Також "Київавтодорі" уточнили, що комунальники вже приступили до превентивної обробці доріг і тротуарів. Для цього було задіяно 56 одиниць спецтехніки.

На картах Google Maps можна помітити, що затори у Києві в бік правого берега утворилися на всіх мостах.

Відомо, що наразі істотно ускладнено рух на Харківському та Броварському проспектах, тягучки спостерігаються на проспектах Перемоги, Валерія Лобановського, Визволителів, Степана Бандери та Романа Шухевича. Також затори спостерігаються на вулицях Олени Теліги, Братиславській, Набережному шосе і Великій окружній.

Раніше повідомлялось, що в центральних областях 28 грудня повітря прогріється до 0-5 градусів. Щоправда, жителів заллють дощі з мокрим снігом, а вночі трохи підморозить: очікується температура від 1 до 4 нижче нуля.

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