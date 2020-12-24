В Киеве за прошедшие сутки, 23 декабря, произошло огромное количество ДТП из-за непогоды

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Так, по данным патрульных, в течение ночи на дорогах столицы работало 225 единиц спецтехники и 34 бригады по ручной уборке, которые очищали дороги и тротуары.

Также патрульные рассказали, что за вчерашние сутки в городе Киеве зарегистрировано 342 сообщения о ДТП.

"Патрульные пытаются быстрее прорабатывать ДТП и оперативно восстанавливать движение. Все дорожно-эксплуатационные предприятия работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

На фоне опасной ситуации на дорогах водителей столицы призывают быть максимально осмотрительными и не нарушать ПДД.

"Призываем водителей во время ухудшения погодных условий быть максимально осторожными, бдительными и не отвлекаться от вождения. Не будьте самоуверенными, если ваш водительский опыт, состояние автомобиля или погодные условия вызывают сомнения – воспользуйтесь лучше общественным транспортом", - обращаются патрульные к киевлянам.

Ранее сообщалось, что под Киевом во время гололеда и снегопада автомобиль Porsche сбил насмерть двух человек.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.