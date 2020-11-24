В ужасном дорожном происшествии погибли 47-летняя женщина и 5-летний ребенок
Так, в Черкасской области утром 24 ноября произошла ужасная авария с грузовиками, которые зажали между собой легковой автомобиль. В результате ДТП погибли женщина и малолетний ребенок.
Об этом сообщила ГСЧС Украины в Facebook, позже полиция Черкасской области предоставила новые данные ДТП.
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Трагедия случилась примерно в 08:00 на 545 км автодороги Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка в Уманском районе.
Отмечается, что водитель грузового автомобиля Scania въехал в припаркованную автоколонну. От удара Ford Transit отбросило на левую обочину, в кювет. Однако это столкновение не остановило грузовик – так авто ЗАЗ VIDA оказалось между двумя фурами.
Спасателям пришлось разрезать поврежденную легковушку, чтобы установить количество людей, которые на время столкновения находились в салоне. В салоне находились женщина, 1973 года рождения, и 5-летний ребенок. Они погибли на месте аварии.
Напомним, что среди основных причин аварий - нарушение правил проезда перекрестков, несоблюдение правил безопасной дистанции, нарушение правил маневрирования, превышение допустимой скорости движения, управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о происходящем на остановке в Киеве.
Напомним, в сети появилось красноречивое видео таксиста, который унес жизни двух человек в Киеве.
Также сообщалось, что в Киеве маршрутчик "под кайфом" сел за руль и возил пассажиров, видео.