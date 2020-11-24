Жертв могло быть больше

В ужасном дорожном происшествии погибли 47-летняя женщина и 5-летний ребенок

Так, в Черкасской области утром 24 ноября произошла ужасная авария с грузовиками, которые зажали между собой легковой автомобиль. В результате ДТП погибли женщина и малолетний ребенок.

Об этом сообщила ГСЧС Украины в Facebook, позже полиция Черкасской области предоставила новые данные ДТП.

Трагедия случилась примерно в 08:00 на 545 км автодороги Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка в Уманском районе.

Отмечается, что водитель грузового автомобиля Scania въехал в припаркованную автоколонну. От удара Ford Transit отбросило на левую обочину, в кювет. Однако это столкновение не остановило грузовик – так авто ЗАЗ VIDA оказалось между двумя фурами.

Спасателям пришлось разрезать поврежденную легковушку, чтобы установить количество людей, которые на время столкновения находились в салоне. В салоне находились женщина, 1973 года рождения, и 5-летний ребенок. Они погибли на месте аварии.

Напомним, что среди основных причин аварий - нарушение правил проезда перекрестков, несоблюдение правил безопасной дистанции, нарушение правил маневрирования, превышение допустимой скорости движения, управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о происходящем на остановке в Киеве.

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