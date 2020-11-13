В сети появилось видео, которое выложил в своем аккаунте таксист, совершивший смертельное ДТП в Киеве

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Vesti.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что водитель, который наехал на трех людей, в результате чего они погибли на месте, едет по дороге столицы, грубо нарушая правила дорожного движения. При этом водитель мчится на огромной скорости.

"Остановись, пока остановка не будет последней", "Отвисай", - так подписывал свои фото и видео таксист.

Следует отметить, что после сообщения о трагическом ДТП, виновником которого стал таксист, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что водитель якобы заснул за рулем из-за переутомления.

"Жесткий контроль за таксистами, да, Антон Геращенко? Вот такие видео выкладывал у себя в Instagram таксист, который сегодня убил людей, въехав в остановку. Точно он заснул за рулем? Может быть давайте снизим скорость до 40 км/ч? А вдруг поможет?"- говорится в сообщении.

Как известно, Антон Геращенко сообщил на своей странице в соцсети об аварии, в результате которой погибли два человека. В частности, он написал, что таксист заснул за рулем, что и стало причиной трагедии.

"Сегодня около 8 00 утра автомобиль с знаками службы такси "Uber", водитель которого не справился с управлением, наехал на остановку общественного транспорта и сбил трех пешеходов, двое из которых скончались от полученных травм. По предварительным данным, это стало результатом того, что водитель в погоне за заработком перерабатывал за рулем и просто заснул", - написал Геращенко.

Он также подчеркнул, что в Украине десятилетиями блокируется принятие закона, регулирующего работу рынка услуг такси - закона, который в том числе устанавливал бы нормы времени работы водителя коммерческого автотранспорта и жесткий запрет на переработку за рулем.

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