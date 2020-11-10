В Киеве водитель за рулем Chevrolet сбил насмерть женщину, которая шла по тротуару

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, вблизи с КП на улице Богатырской водитель автомобиля Chevrolet слетел с дороги, въехал в железный столб, после чего начал "кувыркаться в воздухе", влетел в эстакаду и остановился в 10-15 метрах от заправки.

На пути машины была женщина, которая шла по обочине дороги. От полученных травм она погибла на месте. Сам же водитель со значительными травмами был госпитализирован в больницу.

Известно, что погибшей в результате ДТП женщиной оказалась сотрудница полиции.

Сейчас в Киеве ищут свидетелей смертельной аварии.

"Внимание! Поиск свидетелей! Просим откликнуться свидетелей вчерашнего смертельного ДТП, которое произошло на улице Богатырской, вблизи с АЗС "ОККО", - говорится в сообщении.

В пресс-службе столичной полиции также сообщили о трагическом ДТП.

"Предварительно установлено, что 26-летний водитель автомобиля "Шевроле" не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где впоследствии совершил наезд на пешехода. От полученных травм 58-летняя женщина скончалась на месте", - говорится в сообщении.

Напомним, мотоциклист под возгласы "это Киев, детка!" избил пенсионера, видео: "решил проехать по тротуару".

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