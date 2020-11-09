У Києві в районі метро "Почайна" мотоцикліст побив пенсіонера

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис журналіста Костянтина Андріюка в соцмережі.

Так, 8 листопада у Києві сталося зіткнення між порушником правил дорожнього руху і літнім пішоходом. Відео інциденту стало вірусним і викликало великий суспільний резонанс.

"Наші громадяни деградують, чи мені здається? Мотом*даки, як справжні м*даки, перли тротуарами! Літній чоловік зробив їм справедливе зауваження пакетом. М*даки побили літню людину!" - розповів журналіст.

На опублікованих кадрах можна побачити, що мотоцикліст, який не хотів стояти в пробці, вирішив проїхати по тротуару. Це не сподобалося імпульсивному літньому перехожому. Дідусь вдарив водія, той впав, але коли піднявся, то вирішив помститися. Мотоцикліст вдарив чоловіка похилого віку. На відео видно, як дідусь лежить на тротуарі, а біля нього бігають два мотоцикліста.

У цей момент хтось з їх "колег" радісно вигукнув: "Це Київ, дитинко". При цьому інші мотоциклісти сміються та продовжують їхати тротуаром, залишивши чоловіка лежати на землі.

Нагадаємо, у Києві біля метро жорстоко б'ють людей і знімають це на камеру: "гроші і речі не цікавлять".

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