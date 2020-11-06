У Києві біля станції метро Героїв Дніпра невідомі нападають на перехожих
Про це повідомляє Politeka з посиланням на KIEVMAP.
Так, киянка розповіла, що в Оболонському районі столиці невідомі спортивної статури регулярно вдаються до побиття перехожих.
"Б'ють сильно і жорстко, а гроші або коштовності зловмисників не цікавлять", - йдеться в повідомленні.
За словами киянки, є свідки того, що момент побиття з відстані хтось знімає на відео, а згодом запис десь публікують.
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Всього нападників двоє, але б'є один - високий хлопець до 25 років спортивної статури.
"Подача з ноги в обличчя, удар по ниркам, збиває з ніг і жорстоко б'є ногами по обличчю і голові", - написала жінка.
Другий чоловік, за її словами, "супроводжує", але участі у побитті не бере.
Також нападники "поверхньо шмонають" речі, однак, за словами киянки, вони їх не цікавлять.
"Вже 5 випадків, один смертельний, людина померла від побоїв у лікарні", - розповіла жінка.
Вона також наголосила, що в поліції ніяк не відреагували на дану інформацію, сказавши, що "там таке постійно".
Інцидент, за її словами, стався 3 листопада близько 20.00. Жінка закликала відгукнутись киян, які могли стати свідками жорстокого побиття.
Нагадаємо, у метро Києва з 5 листопада посилили контроль за дотриманням карантину.
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