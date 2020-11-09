В Киеве в районе метро "Почайна" мотоциклист избил пенсионера

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост журналиста Константина Андреюка в соцсети.

Так, 8 ноября в Киеве произошло столкновение между нарушителем правил дорожного движения и пожилым пешеходом. Видео инцидента стало вирусным и вызвало большой общественный резонанс.

"Наши граждане деградируют, или мне кажется? Мотом*даки, как настоящие м*даки, перли по тротуарам! Пожилой мужчина сделал им справедливое замечание пакетом. М*даки избили пожилого человека!" - рассказал журналист.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что мотоциклист, который не хотел стоять в пробке, решил проехать по тротуару. Это не понравилось импульсивному пожилому прохожему. Дедушка ударил водителя, тот упал, но когда поднялся, то решил отомстить. Мотоциклист ударил пожилого мужчину. На видео видно, как дедушка лежит на тротуаре, а возле него бегают два мотоциклиста.

В этот момент кто-то из их "коллег" радостно воскликнул: "Это Киев, детка". При этом другие мотоциклисты смеются и продолжают ехать по тротуару, оставив мужчину лежать на земле.

Напомним, в Киеве возле метро жестоко избивают людей и снимают это на камеру: "деньги и вещи не интересуют".

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