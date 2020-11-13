Страшна аварія сталася в п'ятницю, 13 листопада, в Києві

Вранці о 08: 00, у Святошинському районі водій таксі UBER не впорався з керуванням автомобілем Hyundai, і виїхав на тротуар. Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Автомобіль наїхав на трьох пішоходів, які стояли на зупинці громадського транспорту (одного затиснуло між авто і кіоском).

Під час надання медичної допомоги двоє постраждалих померли на місці події.

Поліція проводить перевірку.

Як повідомлялося, 30 жовтня, на Хрещатику в центрі Києва автомобіль несподівано вилетів у пішохідну зону і збив людей. Двоє з них загинули: 20-річна жінка з Вінницької області та 79-річна жінка, яка продавала сувеніри на Хрещатику. У ДТП постраждали ще 4 людини: вони отримали переломи та забої.

Нагадаємо, 6 листопада в Києві на проспекті Свободи сталася смертельна ДТП, в результаті якої загинула літня жінка.

Літня жінка переходила через дорогу поперек потоку авто. В результаті її збив автомобіль "Сузукі", вона впала і померла на місці. Документів при жінці не було. У сумці у неї було трохи грошей і їжі.

Відзначається також, що водієві стало погано від побаченого, допомогу надавала швидка.

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