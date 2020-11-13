Страшная авария произошло в пятницу, 13 ноября, в Киеве

Утром в 08:00, в Святошинском районе водитель такси UBER не справился с управлением автомобилем Hyundai, и выехал на тротуар. Об этом сообщает «Киев Оперативный»

Автомобиль наехал на трех пешеходов, которые стояли на остановке общественного транспорта (одного зажало между авто и киоском).

Во время оказания медицинской помощи двое пострадавших скончались на месте происшествия.

Полиция проводит проверку.

Как сообщалось, 30 октября, на Крещатике в центре Киева автомобиль неожиданно вылетел в пешеходную зону и сбил людей. Двое из них погибли: 20-летняя женщина из Винницкой области и 79-летняя женщина, которая продавала сувениры. В результате ДТП пострадали еще 4 человека: они получили переломы и ушибы.

Напомним, 6 ноября в Киеве на проспекте Свободы произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина.

Пожилая женщина переходила через дорогу поперек потока авто. В результате ее сбил автомобиль "Сузуки", она упала и скончалась на месте.

Отмечается также, что водителю стало плохо от увиденного, помощь оказывала скорая.

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