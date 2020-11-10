Мотоциклист был на Harley-Davidson

Мотоциклистом, сбившим трех пешеходов в Киеве, оказался сотрудник СБУ

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

ДТП произошло в понедельник, 9 ноября. Пешеходы переходили дорогу на зеленый свет, когда на них наехал мотоциклист.

При этом СМИ, ссылаясь на собственные информированные источники, сообщат, что полиция не будет расследовать причины ДТП.

"Этим займется Государственное бюро расследований", - уточнил источник.

В ГБР пока что эту информацию никак не комментируют.

Как известно, в Киеве на проспекте Правды пьяный мотоциклист сбил трех пешеходов, которые заканчивали переходить дорогу на зеленый свет.

ДТП произошло возле Варшавского квартала в понедельник вечером, около 20.30. Известно также, что мотоциклом управлял мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

В срочном порядке пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

"Всего в ДТП травмировались 5 человек: 3 пешехода, сам пилот мотоцикла и его пассажирка. У всех довольно серьезные травмы", - сообщили СМИ Киева.

Известно также, что водитель мотоцикла был без экипировки.

Напомним, мотоциклист под возгласы "это Киев, детка!" избил пенсионера, видео: "решил проехать по тротуару".

Ранее Politeka писала, что в Киеве возле метро жестоко избивают людей и снимают это на камеру: "деньги и вещи не интересуют".

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