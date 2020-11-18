В Киеве водитель маршрутки находился за рулем в состоянии наркотического опьянения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, на проспекте Свободы патрульные полицейские заметили маршрутку №180, водитель которой разговаривал по мобильному телефону и был без маски во время перевозки пассажиров.

Когда полицейский подошел к водительской дверце, водитель по имени Дима, тот сбросил пакетик с белым порошкообразным веществом себе под ноги.

"Говорит, что болит зуб, и поэтому принимает обезболивающие препараты, название которых не знает, но тут и не вооруженным глазом видно, что он под кайфом", - говорится в сообщении.

После остановки водителя маршрутки на месте ожидали следственно-оперативную группу, которая должна была изъять вещества и выяснить, почему водитель в таком состоянии занимается перевозкой пассажиров.

Водителя маршрутки также должны были отправить к врачу-наркологу сдавать тесты.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео, на котором двое юношей едут на метро несколько нестандартным способом - находясь снаружи вагона. При этом они фиксируют на себе смартфоны, чтобы снимать на видео свои "приключения".

Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.

Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.