В Киеве водитель маршрутки находился за рулем в состоянии наркотического опьянения
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, на проспекте Свободы патрульные полицейские заметили маршрутку №180, водитель которой разговаривал по мобильному телефону и был без маски во время перевозки пассажиров.
Когда полицейский подошел к водительской дверце, водитель по имени Дима, тот сбросил пакетик с белым порошкообразным веществом себе под ноги.
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"Говорит, что болит зуб, и поэтому принимает обезболивающие препараты, название которых не знает, но тут и не вооруженным глазом видно, что он под кайфом", - говорится в сообщении.
После остановки водителя маршрутки на месте ожидали следственно-оперативную группу, которая должна была изъять вещества и выяснить, почему водитель в таком состоянии занимается перевозкой пассажиров.
Водителя маршрутки также должны были отправить к врачу-наркологу сдавать тесты.
Ранее сообщалось, что в сети появилось видео, на котором двое юношей едут на метро несколько нестандартным способом - находясь снаружи вагона. При этом они фиксируют на себе смартфоны, чтобы снимать на видео свои "приключения".
Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.
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