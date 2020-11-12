В Києві сміттєвоз збив пішохода

Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва, передає УНН.

В результаті наїзду потерпілий загинув.

"Правоохоронці попередньо встановили, що водій керуючи вантажним автомобілем скоїв наїзд на пішохода, який переходив вулицю в невстановленому місці. В результаті наїзду потерпілий отримав травми несумісні з життям", - заявили правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що кияни висміяли дивну дорогу в столиці, що веде "нізвідки і в нікуди".

Так, у Києві помітили досить дивну дорогу-частину асфальту просто "кинули" посеред колишньої зеленої зони на узбіччі проїжджої частини. Кияни дуже здивувалися, що комусь знадобилося класти асфальтове покриття в такому дивному місці-на колишній клумбі по вулиці Цвєтаєвої, 14в.

Нагадавши, київські хрущовки знесуть, названі адреси "щасливчиків": "під удар першими потраплять...".

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