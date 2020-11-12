В Киеве мусоровоз сбил пешехода

Об этом сообщили в прессслужбе полиции Киева, передает УНН.

В результате наезда пострадавший погиб.

"Правоохранители предварительно установили, что водитель управляя грузовым автомобилем совершил наезд на пешехода, который переходил улицу в неустановленном месте. В результате наезда пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью", - заявили правоохранители.

Ранее сообщалось, что киевляне высмеяли странную дорогу в столице, ведущую "ниоткуда и в никуда".

Так, в Киеве заметили довольно странную дорогу - часть асфальта просто "бросили" посреди бывшей зеленой зоны на обочине проезжей части. Киевляне очень удивились, что кому-то понадобилось класть асфальтовое покрытие в таком странном месте - на бывшей клумбе по улице Цветаевой, 14В.

Напомним, киевские хрущевки снесут, названы адреса "счастливчиков": "под удар первыми попадут...".

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