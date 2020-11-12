В Киеве мусоровоз сбил пешехода
Об этом сообщили в прессслужбе полиции Киева, передает УНН.
В результате наезда пострадавший погиб.
"Правоохранители предварительно установили, что водитель управляя грузовым автомобилем совершил наезд на пешехода, который переходил улицу в неустановленном месте. В результате наезда пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью", - заявили правоохранители.
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Ранее сообщалось, что киевляне высмеяли странную дорогу в столице, ведущую "ниоткуда и в никуда".
Так, в Киеве заметили довольно странную дорогу - часть асфальта просто "бросили" посреди бывшей зеленой зоны на обочине проезжей части. Киевляне очень удивились, что кому-то понадобилось класть асфальтовое покрытие в таком странном месте - на бывшей клумбе по улице Цветаевой, 14В.
Напомним, киевские хрущевки снесут, названы адреса "счастливчиков": "под удар первыми попадут...".
Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.
Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.