Возле Киева мужчина в состоянии алкогольного опьянения хотел взорвать многоэтажку

Неадекват позвонил в полицию и заявил, что в одной из квартир многоэтажки в Белой Церкви установлена взрывчатка.

Об этом сообщает прессслужба ГУ Нацполиции в Киевской области.

На место происшествия экстренно приехала следственно-оперативная группа, кинологи, специалисты взрывотехники, спасатели.

40 жильцов квартир эвакуировали. Во время осмотра дома правоохранители не обнаружили ни взрывчатку, ни другие подозрительные предметы.

Ранее сообщалось, что киевляне высмеяли странную дорогу в столице, ведущую "ниоткуда и в никуда".

Так, в Киеве заметили довольно странную дорогу - часть асфальта просто "бросили" посреди бывшей зеленой зоны на обочине проезжей части. Киевляне очень удивились, что кому-то понадобилось класть асфальтовое покрытие в таком странном месте - на бывшей клумбе по улице Цветаевой, 14В.

Напомним, киевские хрущевки снесут, названы адреса "счастливчиков": "под удар первыми попадут...".

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.

Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.