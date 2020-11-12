Возле Киева мужчина в состоянии алкогольного опьянения хотел взорвать многоэтажку

Неадекват позвонил в полицию и заявил, что в одной из квартир многоэтажки в Белой Церкви установлена взрывчатка.

Об этом сообщает прессслужба ГУ Нацполиции в Киевской области.

На место происшествия экстренно приехала следственно-оперативная группа, кинологи, специалисты взрывотехники, спасатели.

Популярные статьи сейчас

Белобрысая Волочкова опозорилась видом в грязном трико с разводами: «Жутко выглядит»

Русская Кардашьян сверкнула аппетитными "персиками" в королевском декольте: "Моя любовь"

Переполох во дворце, королевский секрет Миддлтон и Елизаветы II раскрыт: "Появились на публике..."

"Наталья пока ты отдыхаешь тоже мальчиков сняла": Тарзана ловко проучили за предательств Королевой
Показать еще

40 жильцов квартир эвакуировали. Во время осмотра дома правоохранители не обнаружили ни взрывчатку, ни другие подозрительные предметы.

Ранее сообщалось, что киевляне высмеяли странную дорогу в столице, ведущую "ниоткуда и в никуда".

Так, в Киеве заметили довольно странную дорогу - часть асфальта просто "бросили" посреди бывшей зеленой зоны на обочине проезжей части. Киевляне очень удивились, что кому-то понадобилось класть асфальтовое покрытие в таком странном месте - на бывшей клумбе по улице Цветаевой, 14В.

Напомним, киевские хрущевки снесут, названы адреса "счастливчиков": "под удар первыми попадут...".

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.

Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.