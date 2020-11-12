В Киеве может появиться тоннель под Днепром

Такие наработки есть проекте нового Генерального плана столицы до 2040 года

В разделе Магистральная улично-дорожная сеть написано, что тоннель может появиться от Троещины до Героев Днепра. Пройдет тоннель под Днепром, но возможно здесь построят и транспортный переход через Днепр.

Кроме того мы писали, что киевский мэр Виталий Кличко снова остался без надбавок и премий.

Об этом сообщили в аппарате Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают "Українські Новини".

Зарплата мэра Киева Виталия Кличко за октябрь составила 37 197 гривен, в отличие от 47,3 тыс. гривен, которые он заработал в сентябре, а его заместителей от 28 233 до 69 719 гривен.

Ранее сообщалось, что киевляне высмеяли странную дорогу в столице, ведущую "ниоткуда и в никуда".

Так, в Киеве заметили довольно странную дорогу - часть асфальта просто "бросили" посреди бывшей зеленой зоны на обочине проезжей части. Киевляне очень удивились, что кому-то понадобилось класть асфальтовое покрытие в таком странном месте - на бывшей клумбе по улице Цветаевой, 14В.

Напомним, киевские хрущевки снесут, названы адреса "счастливчиков": "под удар первыми попадут...".

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.

Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.