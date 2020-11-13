Очевидцы трагического ДТП в Киеве, в результате которого погибли два человека, рассказали о последствиях аварии

Как передает Politeka, в соцсети киевляне рассказали, что находились неподалеку от остановки, в которую влетел таксист.

Трагедия произошла в пятницу, 13 ноября, около восьми часов утра.

Известно, что таксист влетел в остановку общественного транспорта и сбил людей. В результате ДТП погибли две женщины - 41 и 60 лет.

"Я за 20 минут до этого там сигареты покупал...", "Только что ехала с работы и видела эти очень страшные последствия, до каких пор на дорогах будет гибнуть все больше и больше людей? Это говорит, что либо никто не выполняет правила, либо эти правила не работают. Выходя из дома, эти люди оставляли сиротами своих родных. До каких пор дороги будут смертью, неужели нет никакого выхода?", "Сколько еще нужно убить людей, чтобы Убер и Болт запретили!? Какое опасное для людей предприятие! Каждое второе ДТП с участием такси - это Убер и Болт!", "Я только что там проезжал, жесть", "Боже мой, как это страшно. Люди ехали на работу и так нелепо погибли. Сколько еще будет продолжаться вседозволенность и безнаказанность? У нас на дорогах столько аварий, и столько гибнет людей, будто на фронте в годы ВВ войны", - пишут в комментариях.

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