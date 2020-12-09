У ДТП на трасі Київ-Чоп зіткнулися відразу три автомобілі

Поліція уточнила, що 62-річний водій "Москвича" об'їжджав припаркований легковик і в цей момент його зачепив водій кросовера.

В результаті два автомобілі опинилися на узбіччі, а третю розвернуло поперек дороги, повідомляють ТСН (щоб подивитися кадри наслідків ДТП доскрольте до кінця сторінки).

Як повідомили в прес-службі управління ДСНС України в Житомирській області, ДТП сталося за участю трьох автомобілів. Одного водія затисло конструкціями автомобіля, тому його діставали рятувальники. З важкими травмами чоловіка госпіталізували в найближчу лікарню.

Один зі свідків ДТП додав, що "Москвич" сильно понівечений і загорівся - гасили його рятувальники.

Також бійці ДСНС змивали з дороги паливо, що вилилося з бака автомобіля, щоб запобігти подальшому загорянню.

Також раніше повідомлялося, що у Києві на перехресті вулиць Оболонська та Межигірська Chevrolet врізався ззаду в Opel. За кермом Chevrolet перебував співробітник телеканалу "1+1" Віталій Середа.

Відомо, що Віталій Середа за кермом перебував у стані алкогольного сп'яніння. Згідно з показаним посвідченням, він працює інженером з розвитку мережі мовлення. Тест на наявність алкоголю в крові показав, що водій настільки п'яний, що драгер навіть не може показати таке значення.

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.