В Киевской области разбился элитный спорткар "Ламборгини", от него буквально осталась лишь половина



Авария случилась во время съемок фильма вблизи села Лютеж Вышгородского района на дороге, ведущей через лес к дачному массиву, сообщает УНИАН.

Участники съемочной группы сообщили, что машина участвовала в съемках, но произошло непредвиденное.



Так, оказалось, что автомобиль разогнался по скользкой дороге до 200 километров в час, при этом съемка велась с середины автомобиля. Однако водитель не справился с управлением, его занесло, он слетел с дороги и врезался в деревья. Судя по снимкам машину разнесло всмятку, она врезалась в дерево и превратилась в груду метала. На асфальте всюду валяются куски стекла и авто.

Водителя спасло то, что он был пристегнут ремнем безопасности. Следует отметить, что на данной локации - в лесу у Киевского моря постоянно проходят съемки кинофильмов. Для этого полиция перекрывает часть дороги, чтобы обезопасить обычных украинцев.



Также ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Валерия Лобановского водитель авто Chevrolet проехал через встречную полосу и снес остановку общественного транспорта.

К большому счастью, на остановке в это время люди отсутствовали. Остальные водители сразу же бросились к водителю, который находился в бессознательном состоянии, вытащили его из автомобили, оказали первую помощь и передали медикам скорой.

ак сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о происходящем на остановке в Киеве.

Напомним, в сети появилось красноречивое видео таксиста, который унес жизни двух человек в Киеве.

Также сообщалось, что в Киеве маршрутчик "под кайфом" сел за руль и возил пассажиров, видео.