В ДТП на трассе Киев-Чоп столкнулись сразу три автомобиля

Полиция уточнила, что 62-летний водитель "Москвича" объезжал припаркованную легковушку и в этот момент его задел водитель кроссовера.

В результате два автомобиля оказались на обочине, а третью развернуло поперек дороги, сообщают ТСН (чтобы посмотреть кадры последствий ДТП доскрольте до конца страницы).

Как сообщили в пресс-службе управления ГСЧС Украины в Житомирской области, ДТП произошло с участием трех автомобилей. Одного водителя зажало конструкциями автомобиля, поэтому его доставали спасатели. С тяжелыми травмами мужчину госпитализировали в ближайшую больницу.

Один из свидетелей ДТП добавил, что "Москвич" сильно изуродован и загорелся - гасили его спасатели.

Также бойцы ГСЧС смывали с дороги топливо, вылившееся из бака автомобиля, чтобы предотвратить подальшее возгорание.

Также ранее сообщалось, что в Киеве на перекрестке улиц Оболонская и Межигорская Chevrolet врезался сзади в Opel. При этом за рулем Chevrolet находился сотрудник украънского телеканала "1+1" Виталий Середа.

Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Согласно удостоверению, мужчина работает инженером по развитию сети вещания. Тест на алкоголь в крови показал, что водитель был до такой степени пьян, что драгер даже не может показать такое значение.

Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.