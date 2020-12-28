Киевлян предупреждают о сложных погодных условиях в столице - ожидается сильный ветер, а на дорогах будет гололедица

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

Так, в Киеве в понедельник, 28 декабря, на дорогах ожидается гололедица, а порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

Отмечается, что утром, около 07.00, в некоторых районах столицы были осадки в виде дождя. Температура воздуха в столице минусовая - около 1 градуса ниже нуля.

Также в "Киевавтодоре" рассказали, что коммунальщики начали превентивную обработку дорог и тротуаров столицы. Всего задействовано 56 единиц спецтехники.

На картах Google Maps можно заметить, что пробки в Киеве в сторону правого берега образовались на всех мостах.

Известно, что сейчас существенно затруднено движение на Харьковском и Броварском проспектах столицы, тянучки образовались на проспектах Победы, Валерия Лобановского, Освободителей, Степана Бандеры и Романа Шухевича. Также пробки наблюдаются на улицах Елены Телиги, Братиславской, Набережном шоссе и Большой Окружной.

Ранее сообщалось, что в центральных областях 28 декабря воздух прогреется до 0-5 градусов. Правда, жителей зальют дожди с мокрым снегом, а ночью немного подморозит: ожидается температура от 1 до 4 ниже нуля.

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