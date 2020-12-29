У Києві вандали вирубали насаджені в місті ялинки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, у Деснянському районі столиці вандали зрубали чотири ялинкі, які були оброблені спеціальною речовиною, яка в квартирі буде розповсюджувати специфічний запах, тому дерева наврядчи принесуть радість в комусь в оселях вандалів.

"Ми чесно попереджали. Але дехто з мешканців вирішив на власному досвіді переконатися, який прояв мають репеленти, коли потрапляють до приміщення.

Протягом двох тижнів вандалами викрадено 4 оброблених хвойних дерева з парків та скверів району", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через обробку репелентами дерева точно не допоможуть створити в квартирі новорічну атмосферу.

"Ці красуні навряд чи дійсно прикрашатимуть оселі крадіїв, бо спеціальний розчин, яким оброблені зелені насадження, розповсюдить довкола хіба що специфічний запах, але аж ніяк не святковий настрій. Друзі, давайте думати не лише про себе, але й про своє оточення. Бо, чи буде наше місто зеленим і охайним, залежить в першу чергу від нас із вами", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих фото можна побачити, що дерева зрубали не повністю, а приблизно з середини.

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