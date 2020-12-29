В Киеве вандалы вырубили высаженные в городе елки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, в Деснянском районе столицы вандалы срубили четыре елки, которые были обработаны специальным веществом, которое в квартире будет распространять специфический запах, поэтому деревья вряд ли принесут радость кому-то в домах вандалов.

"Мы честно предупреждали. Но кое-кто из жильцов решил на собственном опыте убедиться, какое проявление имеют репелленты, когда попадают в помещение.

В течение двух недель вандалами похищено 4 обработанных хвойных дерева из парков и скверов района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за обработки репеллентами деревья точно не помогут создать в квартире новогоднюю атмосферу.

"Эти красавицы вряд ли действительно будут украшать дома воров, потому что специальный раствор, которым обработаны зеленые насаждения, распространит вокруг разве что специфический запах, но отнюдь не праздничное настроение. Друзья, давайте думать не только о себе, но и о своем окружении. Потому что, будет ли наш город зеленым и опрятным, зависит в первую очередь от нас с вами", - говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что деревья срубили не полностью, а примерно с середины.

Напомним, "Традиции влетели в копеечку": сколько стоила Киеву замена шляпы на звезду на главной елке страны.