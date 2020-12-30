Патрульним поліцейським довелося супроводжувати породіллю в лікарню



Як передає Politeka.net, інцидент стався в Києві, по дорозі в пологовий будинок (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Подружня пара прямувала до лікарні, але через затори явно не встигали.



Чоловік не розгубився і зателефонував до поліції.

На місце прибув поліцейський патруль. У супроводі сирен пара все таки вдалося дістатися до найближчої лікарні, а сяючий від щастя батько подякував патрульним за надану допомогу.

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Таке рішення Українка прийняла після того, як зрозуміла, що доїхати до лікарні вони не встигнуть.

30-річна породілля попросила чоловіка зупинитися - і сама, без допомоги медиків, народила здорову дівчинку.

Вже після успішних пологів сім'ю в лікарню супроводили місцеві патрульні.

Дівчинка народилася здоровою і її життю нічого не загрожує.



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