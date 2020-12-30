Патрульным полицейским пришлось сопровождать роженицу в больницу
Как передает Politeka.net, инцидент произошел в Киеве, по пути в роддом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Супружеская пара направлялась в больницу, но из-за пробок явно не успевали.
Мужчина не растерялся и позвонил в полицию.
На место прибыл полицейский патруль. В сопровождении сирен пара все таки удалось добраться до ближайшей больницы, а сияющий от счастья отец поблагодарил патрульных за оказанную помощь.
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Такое решение украинка приняла после того, как поняла, что доехать до больницы они не успеют.
30-летня роженица попросила мужа остановиться — и сама, без помощи медиков, родила здоровую девочку.
Уже после успешных родов семью в больницу сопроводили местные патрульные.
Девочка родилась здоровой и ее жизни ничего не угрожает.
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