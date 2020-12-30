Патрульным полицейским пришлось сопровождать роженицу в больницу

Как передает Politeka.net, инцидент произошел в Киеве, по пути в роддом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Супружеская пара направлялась в больницу, но из-за пробок явно не успевали.

Мужчина не растерялся и позвонил в полицию.

На место прибыл полицейский патруль. В сопровождении сирен пара все таки удалось добраться до ближайшей больницы, а сияющий от счастья отец поблагодарил патрульных за оказанную помощь.

Популярные статьи сейчас

Мишина из "Холостячки" выставила чемоданы и призналась, что происходит у них с Эллертом: "Дорогие мои..."

Отшитый "Холостячкой" Тригубенко раскрыл правду о Мишиной и Эллерте: «У них есть…»

В Харькове грузовик переехал мужчину, момент попал на видео: "находился в слепой зоне"

Остановилось сердце известной журналистки, украинцы скорбят: "Не дожила четыре дня до..."

Трагедия в "Укрзализныце", вагон с людьми выгорел дотла: подробности и кадры ЧП
Показать еще

Ранее мы сообщали, что в Луцке женщина родила в машине, по дороге в роддом.

Такое решение украинка приняла после того, как поняла, что доехать до больницы они не успеют.

30-летня роженица попросила мужа остановиться — и сама, без помощи медиков, родила здоровую девочку.

Уже после успешных родов семью в больницу сопроводили местные патрульные.

полиция, розшук

Девочка родилась здоровой и ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, врачи спасают 10-летнюю красавицу, девочка может навсегда остаться инвалидом.

Ранее Politeka писала, на островке безопасности в Харькове жуткая авария, врачи спасают ребенка.