Патрульным полицейским пришлось сопровождать роженицу в больницу



Как передает Politeka.net, инцидент произошел в Киеве, по пути в роддом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Супружеская пара направлялась в больницу, но из-за пробок явно не успевали.



Мужчина не растерялся и позвонил в полицию.

На место прибыл полицейский патруль. В сопровождении сирен пара все таки удалось добраться до ближайшей больницы, а сияющий от счастья отец поблагодарил патрульных за оказанную помощь.

Ранее мы сообщали, что в Луцке женщина родила в машине, по дороге в роддом.



Такое решение украинка приняла после того, как поняла, что доехать до больницы они не успеют.

30-летня роженица попросила мужа остановиться — и сама, без помощи медиков, родила здоровую девочку.

Уже после успешных родов семью в больницу сопроводили местные патрульные.

Девочка родилась здоровой и ее жизни ничего не угрожает.



Напомним, врачи спасают 10-летнюю красавицу, девочка может навсегда остаться инвалидом.

Ранее Politeka писала, на островке безопасности в Харькове жуткая авария, врачи спасают ребенка.







