Українців сколихнула моторошна новина напередодні Нового року

Інцидент стався на вул. Анни Ахматової, 14-Б, в Дарницькому районі столиці близько сьомої вечора 30 грудня. Про це передає Politeka.net з посиланням на прес-службу столичного управління ДСНС.

У повідомленні наголошується, що у дворі 16-поверхового житлового будинку вибухнув і потім загорівся автомобіль марки «Rover 75».

"В результаті пожежі в автомобілі пошкоджено моторний відсік, закопчено салон, в поруч припаркованому автомобілі "Opel Movano" пошкоджено пластикові елементи правої частини автомобіля", - прокоментували в ДСНС.

На місці події працювали 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

Причина загоряння встановлюється. На щастя, жертв і постраждалих немає.

Подію активно коментують у мережі. Опубліковані кадри з місця НП.

"Цікаво було б хоч раз дізнатися, що слідство встановило!"; "Петарди?",- губляться в здогадах українці про причини вибуху.

Раніше ми повідомляли, близько четвертої ранку 25 грудня в Оболонському районі Києва прогримів вибух біля ресторану.

Павоохоронці вивчили відео з камер спостереження і з'ясували, що за кілька хвилин до вибуху до ресторану підійшов невідомий чоловік, поставив біля сходинок пакет з невідомим вмістом і пішов, після стався вибух.

"Постраждалих немає, проте пошкоджені вікна та фасад даного закладу. Зараз фахівці профільних служб встановлюють походження предмета вибуху", - йдеться в повідомленні поліції.

Нагадаємо, руйнівна НП в українському місті, людей дістають з-під завалів: кадри з місця трагедії