Українців сколихнула моторошна новина напередодні Нового року
Інцидент стався на вул. Анни Ахматової, 14-Б, в Дарницькому районі столиці близько сьомої вечора 30 грудня. Про це передає Politeka.net з посиланням на прес-службу столичного управління ДСНС.
У повідомленні наголошується, що у дворі 16-поверхового житлового будинку вибухнув і потім загорівся автомобіль марки «Rover 75».
"В результаті пожежі в автомобілі пошкоджено моторний відсік, закопчено салон, в поруч припаркованому автомобілі "Opel Movano" пошкоджено пластикові елементи правої частини автомобіля", - прокоментували в ДСНС.
На місці події працювали 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.
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Причина загоряння встановлюється. На щастя, жертв і постраждалих немає.
Подію активно коментують у мережі. Опубліковані кадри з місця НП.
"Цікаво було б хоч раз дізнатися, що слідство встановило!"; "Петарди?",- губляться в здогадах українці про причини вибуху.
Раніше ми повідомляли, близько четвертої ранку 25 грудня в Оболонському районі Києва прогримів вибух біля ресторану.
Павоохоронці вивчили відео з камер спостереження і з'ясували, що за кілька хвилин до вибуху до ресторану підійшов невідомий чоловік, поставив біля сходинок пакет з невідомим вмістом і пішов, після стався вибух.
"Постраждалих немає, проте пошкоджені вікна та фасад даного закладу. Зараз фахівці профільних служб встановлюють походження предмета вибуху", - йдеться в повідомленні поліції.
Нагадаємо, руйнівна НП в українському місті, людей дістають з-під завалів: кадри з місця трагедії