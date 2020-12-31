Украинцев всколыхнула жуткая новость накануне Нового года

Инцидент произошел на ул. Анны Ахматовой, 14-Б, в Дарницком районе столицы около семи вечера 30 декабря. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГСЧС.

В сообщении отмечается, что во дворе 16-этажного жилого дома взорвался и затем загорелся автомобиль марки «Rover 75».

"В результате пожара в автомобиле поврежден моторный отсек, закопчены все детали салона, в рядом припаркованном автомобиле «Opel Movano» повреждено пластиковые элементы правой части автомобиля", - прокомментировали в ГСЧС.

На месте происшествия работали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава.

Причина возгорания устанавливается. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Событие активно комментируют в Сети. Опубликованы кадры с места ЧП.

"Интересно было бы хоть раз узнать, что следствие установило!"; "Петарды?", - теряются в догадках украинцы о причинах взрыва.

Ранее мы сообщали, около четырех утра 25 декабря в Оболонском районе Киева прогремел взрыв возле ресторана.

Павоохранители изучили видео с камер наблюдения и выяснили, что за несколько минут до взрыва к ресторану подошел неизвестный мужчина, поставил возле ступенек пакет с неизвестным содержимым и ушел, после произошел взрыв.

"Пострадавших нет, однако повреждены окна и фасад данного заведения. Сейчас специалисты профильных служб устанавливают происхождение предмета взрыва", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, разрушительное ЧП в украинском городе, людей достают из-под завалов: кадры с места трагедии